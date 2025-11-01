В Госдуме попросили принять меры против новых мошеннических схем с жильем

Лантратова отмечает, что сделки заключаются по всем правилам, покупатели тщательно проверяют информацию, но после получения денег продавцы заявляют о мошенничестве или подают в суд, ссылаясь на «недееспособность» или давление третьих лиц. В итоге суды часто признают сделки недействительными, оставляя покупателей без жилья и денег.