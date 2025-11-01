Ричмонд
В Госдуме попросили принять меры против новых мошеннических схем с жильем

В ГД отметили, что добросовестные покупатели теряют жильё и деньги из-за оспаривания сделок продавцами.

Источник: Комсомольская правда

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия») обратилась к генеральному прокурору Александру Гуцану с просьбой разобраться в новой схеме мошенничества при продаже недвижимости с участием пенсионеров.

В письме, которое есть в распоряжении РИА Новости, она описывает, как добросовестные покупатели теряют жильё и деньги из-за оспаривания сделок продавцами — зачастую пенсионерами или другими уязвимыми гражданами.

Лантратова отмечает, что сделки заключаются по всем правилам, покупатели тщательно проверяют информацию, но после получения денег продавцы заявляют о мошенничестве или подают в суд, ссылаясь на «недееспособность» или давление третьих лиц. В итоге суды часто признают сделки недействительными, оставляя покупателей без жилья и денег.

В письме она просит провести анализ судебной практики, разработать меры защиты добросовестных покупателей и, при необходимости, изменить законодательство. Аналогичное обращение направлено и министру юстиции Константину Чуйченко.

По мнению Лантратовой, нынешняя практика угрожает стабильности гражданского оборота, подрывает доверие к судам и регистрации прав, а также даёт возможность злоупотреблять правами продавцам, ставя их выше покупателя.

Ранее в Госдуме предложили, как защитить россиян от потери купленных квартир.

