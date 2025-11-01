Каждая мелочь важна: специалист по озеленению рассказал о своей работе во Владивостоке

«Зачастую, когда подходишь к оценке старого дерева, смотришь на него со всех сторон — удалять или нет. Если есть очевидные проблемы — дерево ликвидируют, так как в первую очередь это безопасность окружающей среды и безопасность людей. Но иногда необходимость спиливания неочевидна. Например, человек смотрит с одной стороны на дерево — внешне всё хорошо, а если зайти с другой стороны, там трещина, например, и видно, что дерево внутри гнилое. Либо, например, грибы уже вдоль всего ствола, это также может означать, что внутри дерево гниет. То есть критериев для сноса зеленых насаждений очень много», — уточняет Юлия Дудина.