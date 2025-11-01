Каждая мелочь важна: специалист по озеленению рассказал о своей работе во Владивостоке

Специалист уточняет, что в столице Приморья уникальный климат, и проводить озеленение в городе необходимо с его учётом. Важно состояние почвы, тенистое место или солнечное, а также насколько ветрено на том или ином участке. Ведь в итоге, от того, как будет себя чувствовать дерево, зависит и самочувствие горожан.
«Функцию оздоровления городской среды в первую очередь выполняют старые деревья. Потому что посаженному дереву нужно 20 лет, а то и больше для того, чтобы принести пользу окружающей среде Для того, чтобы оно создавало микроклимат в городе — это тень, уменьшение температуры, поглощение шума, задержка пыли и выхлопных газов. Всё это может делать только взрослое дерево», — подчеркивает Юлия Дудина.
Именно поэтому при выявлении деревьев, которые следует спилить, важна тщательная оценка растения. Так, иногда горожанам непонятно, почему то или иное дерево было решено спилить. Специалисты проводят качественную оценку дерева по различным критериям, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе.
«Зачастую, когда подходишь к оценке старого дерева, смотришь на него со всех сторон — удалять или нет. Если есть очевидные проблемы — дерево ликвидируют, так как в первую очередь это безопасность окружающей среды и безопасность людей. Но иногда необходимость спиливания неочевидна. Например, человек смотрит с одной стороны на дерево — внешне всё хорошо, а если зайти с другой стороны, там трещина, например, и видно, что дерево внутри гнилое. Либо, например, грибы уже вдоль всего ствола, это также может означать, что внутри дерево гниет. То есть критериев для сноса зеленых насаждений очень много», — уточняет Юлия Дудина.
Депутат думы Владивостока Мария Лагунова подчеркивает, что растения в столице Приморья выполняют важную роль — это не просто красиво, но и полезно.
«Владивосток развивается в том числе и в части озеленения общественных территорий — мы видим, что особенно в центре, у нас озеленение произошло. Это и набережная новая, благоустроенная и новые скверы. Сейчас заложено фундаментальное начало этого озеленения. Мы видим, что это достаточно молодые деревья, которые с каждым годом будут разрастаться и радовать жителей все больше и больше, особенно в летний период. В наших погодных условиях тенёк от дерева может сыграть значимую роль для жителей и гостей Владивостока. Город преображается, и это, конечно же, очень радует», — отмечает Мария Лагунова.
Как уточняет Юлия Дудина, подобное преображение требует значительного вложения сил и средств. Даже при покосе травы требуется контроль компетентного человека. Так, если трава достаточно высокая, существует риск задеть молодые посадки и травмировать их. Нередко приходится вручную пропалывать приствольный круг, чтобы рядом точно не прошёлся газонокосильщик.
Наряду с этим МБУ «Лазо» проводит санитарную и формовочную обрезку деревьев, которым это показано, обрабатывает парки и скверы от клещей и грызунов, осуществляет комплексный уход за растениями. Специалист благодарит за помощь коммерческие компании, которые участвуют в озеленении города, а также просто неравнодушных горожан, осуществляющих уход за растениями на добровольных началах и безвозмездной основе.