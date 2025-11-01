Фонтаны и водопады на кампусе ДВФУ ушли в отпуск до следующего сезона

«В связи с наступлением холодного времени года, команда специалистов приступила к консервации водных объектов. Фонтан был выведен из эксплуатации, и его необходимо будет вымыть и подготовить к хранению. Для этого фонтан будет перемещён в холодную воду, что позволит избежать повреждений при его извлечении», — говорится в сообщении.