Фонтаны и водопады на кампусе ДВФУ ушли в отпуск до следующего сезона

Специалисты ВПЭС законсервировали фонтаны и водопады на Русском острове. Теперь насладиться их видами жители и гости Владивостока смогут только в следующем сезоне, сообщает пресс-служба ведомства.
«В связи с наступлением холодного времени года, команда специалистов приступила к консервации водных объектов. Фонтан был выведен из эксплуатации, и его необходимо будет вымыть и подготовить к хранению. Для этого фонтан будет перемещён в холодную воду, что позволит избежать повреждений при его извлечении», — говорится в сообщении.
Специалисты также отметили важность укрытия фонарей в холодный период, поскольку лед может повредить их. Если потребуется, то придется откачать воду из нижнего озера, чтобы добраться до источников света.
Напомним, что фонтаны на улице Адмирала Фокина, набережной Спортивной гавани, а также водопады в кампусе ДВФУ на острове Русский отправляются на «зимовку» с 1 октября. В течение осенне-зимнего периода оборудование будет демонтировано, отправлено на хранение и пройдет профилактические и ремонтные процедуры, чтобы без сбоев открыться в новом сезоне.