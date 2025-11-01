Запрет на публикацию информации о дронах и военных объектах в интернете ввели в Приморье

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал постановление о запрете на публикацию информации о дронах и военных объектах в СМИ и интернете. Также, нельзя распространять сведения о применении и последствиях применения на территории региона сил и средств Минобороны и систем противодействия БПЛА. Любая информация, которая может раскрыть эти данные, также запрещена, говорится в документе.
«Запрещается опубликование и распространение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о применении, последствиях применения беспилотных воздушных судов на территории Приморского края, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место запуска, нахождения, падения, траекторию полета, определить места (объекты) атаки, факт поражения объектов, характер нанесенных повреждений», — говорится в постановлении.
Нельзя публиковать данные о местах расположения и дислокации военных объектов, включая временную дислокацию, о местах несения службы сил Министерства обороны и правоохранительных органов, о расположении средств противодействия беспилотникам, включая системы ПВО и радиоэлектронной борьбы.
Напомним, на территории России, включая Приморье, введён запрет на съёмку и распространение материалов, связанных с атаками беспилотников. Жителям запрещено публиковать в соцсетях, мессенджерах и других цифровых платформах фото— и видеоконтент, фиксирующий последствия ударов дронов: разрушения, пожары, действия экстренных служб и военных.