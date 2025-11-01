Ричмонд
Охотники Новосибирской области не могут оформить лицензии из-за сбоев на «Госуслугах»

В Новосибирской области охотники столкнулись с проблемами при оформлении лицензий из-за технических неполадок на портале «Госуслуги».

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В региональном министерстве природных ресурсов сообщили, что сбои мешают обновлению информации об оплате госпошлины и формированию квитанций, из-за чего возникают задержки при подаче и обработке заявок. Специалисты уже занимаются устранением неполадок совместно с техническими службами. Ведомство попросило пользователей отнестись с пониманием и дождаться восстановления стабильной работы сервиса.