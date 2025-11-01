Глава Владивостока открыл новую детскую площадку на улице Анны Щетининой

Новая детская площадка появилась у дома № 9 на улице Анны Щетининой во Владивостоке. Для подросток сделали хоккейную и баскетбольную площадки, поставили качели, лавочки и даже скейт-трек. В будущем году благоустройство на этой территории будет продолжено. Рядом появятся площадки и игровые зоны для детей помладше и для прогулок мам с колясками.
По словам директора УК «Развитие» Ксении Вараксиной, новая, современная площадка стала настоящим подарком для жителей микрорайона. Важно то, что это часть большого проекта благоустройства, в будущем рядом сделают зону для детей дошкольного возраста и прогулочную зону. Кстати, рядом с уже сданных объектом выполнены работы по озеленению, появились новые деревья и кустарники. Отдохнуть и спокойно провести время можно на территории и сейчас.
Работы по благоустройству на Анны Щетининой, 9 велись в рамках программы «Жилье и городская среда» и подпрограмм по формированию городской среды и благоустройству дворов.
В целом во Владивостоке благоустройству придомовых территорий и строительству новых спортплощадок уделяется большое внимание. Администрация Владивостока, ТОСы, общественники активно подают заявки. Благодаря этому в этом году преобразились десятки дворов. На этот факт обратил внимание и глава Владивостока Константин Шестаков, который присутствовал на открытии площадки в Снеговой Пади.
«Эта площадка — лишь часть больших работ, которые мы провели в этом году в микрорайоне Снеговая Падь, — рассказал Константин Шестаков. — Во-первых, это благоустройство сразу 10 дворов. Во-вторых, завершаем строительство второй очереди парка “Снеговая Падь”. Уверен, таких проектов и в Снеговой Пади, и в целом по городу станет еще больше».
Добавим, что всего в этом году в Снеговой Пади сделали три детские площадки по разным адресам. Помимо благоустройства в микрорайоне в этом году сделали несколько важных дорог, ливневую канализацию рядом на улице Выселковой.