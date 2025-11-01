Глава Владивостока открыл новую детскую площадку на улице Анны Щетининой

По словам директора УК «Развитие» Ксении Вараксиной, новая, современная площадка стала настоящим подарком для жителей микрорайона. Важно то, что это часть большого проекта благоустройства, в будущем рядом сделают зону для детей дошкольного возраста и прогулочную зону. Кстати, рядом с уже сданных объектом выполнены работы по озеленению, появились новые деревья и кустарники. Отдохнуть и спокойно провести время можно на территории и сейчас.