Житель Владивостока уклонился от уплаты 6 млн рублей при ввозе 39 автомобилей

«Работая менеджером в компании по поставке в Россию автомобилей, мужчина за период с марта 2022 года по декабрь 2023 года оформил в Центральной акцизной таможне (г. Москва) 39 транспортных средств, представив недостоверные сведения с заниженной стоимостью товаров», — говорится в сообщении.