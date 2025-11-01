Житель Владивостока уклонился от уплаты 6 млн рублей при ввозе 39 автомобилей

Уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Владивостока направлено в суд. Его обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере — свыше 6 млн рублей. сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«Работая менеджером в компании по поставке в Россию автомобилей, мужчина за период с марта 2022 года по декабрь 2023 года оформил в Центральной акцизной таможне (г. Москва) 39 транспортных средств, представив недостоверные сведения с заниженной стоимостью товаров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для подтверждения фиктивной цены он самостоятельно подготавливал поддельные инвойсы от имени иностранной компании. Его действия были направлены на снижение таможенных расходов клиентов и расширение бизнеса.
В результате бюджет РФ недополучил более 6 млн рублей. Перед передачей дела в суд обвиняемый полностью возместил причинённый ущерб.
Дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере), теперь будет рассмотрено Таганским районным судом Москвы.
Введение новых правил утильсбора перенесли на 1 декабря.
Проект постановления в соответствующей редакции внесён в Правительство Российской Федерации.
Напомним, что Минпромторг перенёс вступление в силу новых правил расчёта утильсбора на легковые авто с 1 ноября на 1 декабря 2025 года. Решение принято по поручению Первого вице-премьера Дениса Мантурова с учётом интересов граждан, уже заказавших машины с двигателем свыше 160 л.с. Проект постановления в новой редакции направлен в Правительство РФ.