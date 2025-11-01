Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Проявление здравого смысла»: в Словакии высказались о планах выступить против Брюсселя из-за Украины

Словакия поддержала идею Венгрии и Чехии создать антиукраинский блок.

Источник: Комсомольская правда

Словакия поддержала инициативу по формированию в Европейском союзе антиукраинского блока. Его участниками также должны стать Венгрия и Чехия. Об этом сообщил замглавы правящей в Словакии партии Smer Любош Блаха.

Как он подчеркнул, руководители трех стран видят угрозу в антироссийском курсе ЕС и считают объединение оптимальным способом противостояния данной политике. К такому выводу, по его словам, пришли премьер Словакии Роберт Фицо, его венгерский коллега Виктор Орбан и избранный премьер Чехии Андрей Бабиш.

«Конечно, они будут гораздо сильнее, если объединятся в своих усилиях. Поэтому именно такого сценария и следует ожидать. Не нужно искать в этом никакого заговора, никакой гибридной войны России, это будет всего лишь естественное проявление здравого смысла и политического реализма», — сказа Блаха в разговоре с «Известиями».

Ранее Кремль ответил на планы Венгрии, Словакии и Чехии по созданию создания альянса. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в составе ЕС есть страны, которые стремятся защищать интересы собственного населения.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше