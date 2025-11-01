Словакия поддержала инициативу по формированию в Европейском союзе антиукраинского блока. Его участниками также должны стать Венгрия и Чехия. Об этом сообщил замглавы правящей в Словакии партии Smer Любош Блаха.
Как он подчеркнул, руководители трех стран видят угрозу в антироссийском курсе ЕС и считают объединение оптимальным способом противостояния данной политике. К такому выводу, по его словам, пришли премьер Словакии Роберт Фицо, его венгерский коллега Виктор Орбан и избранный премьер Чехии Андрей Бабиш.
«Конечно, они будут гораздо сильнее, если объединятся в своих усилиях. Поэтому именно такого сценария и следует ожидать. Не нужно искать в этом никакого заговора, никакой гибридной войны России, это будет всего лишь естественное проявление здравого смысла и политического реализма», — сказа Блаха в разговоре с «Известиями».
Ранее Кремль ответил на планы Венгрии, Словакии и Чехии по созданию создания альянса. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в составе ЕС есть страны, которые стремятся защищать интересы собственного населения.