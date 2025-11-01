«Проявление здравого смысла»: в Словакии высказались о планах выступить против Брюсселя из-за Украины

«Конечно, они будут гораздо сильнее, если объединятся в своих усилиях. Поэтому именно такого сценария и следует ожидать. Не нужно искать в этом никакого заговора, никакой гибридной войны России, это будет всего лишь естественное проявление здравого смысла и политического реализма», — сказа Блаха в разговоре с «Известиями».