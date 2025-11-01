Гид погиб после конфликта с работниками отеля из-за счета в Индии

По данным полиции, 21 октября Шанкар забронировал 22 номера для группы туристов. При выезде возник конфликт на ресепшене, так как гид, по сообщению, заплатил на 600 евро меньше, чем было указано в счете. Предположительно, четверо работников отеля напали на Шанкара, и один из них ударил его стулом по голове, что привело к тяжелым травмам.