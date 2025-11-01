Гид погиб после конфликта с работниками отеля из-за счета в Индии

В городе Хайдарабад, Индия, гид Вислават Шанкар скончался от травм, полученных в результате нападения сотрудников отеля. Инцидент произошел после спора по поводу оплаты забронированных номеров.
По данным полиции, 21 октября Шанкар забронировал 22 номера для группы туристов. При выезде возник конфликт на ресепшене, так как гид, по сообщению, заплатил на 600 евро меньше, чем было указано в счете. Предположительно, четверо работников отеля напали на Шанкара, и один из них ударил его стулом по голове, что привело к тяжелым травмам.
После оказания первой помощи в больнице Шанкар вернулся домой, однако 26 октября он потерял сознание. Повторная госпитализация не помогла, и врачи констатировали смерть гида от полученных травм, передает The Times of India.
17-летний крикетист Бен Остин скончался в Австралии после тренировки. Юноша получил удар мячом в верхнюю часть шеи. После удара юного спортсмена госпитализировали. Остина пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи на протяжении суток пытались спасти юношу, но не смогли.