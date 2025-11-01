Специалист рассказал, как налет на зубах может разрушить сердце

Даже обычный кариес или зубной налет могут привести к серьезным последствиям вплоть до проблем с сердцем и смерти. Вредные бактерии изо рта способны попасть в кровь и осесть на клапанах сердца, вызывая тяжелые заболевания. Об этом KP.RU рассказал врач-ортодонт международного класса, основатель и главный врач одной из столичных стоматологий Андрей Опарин.
— Бактерии, которые содержатся в зубном налете, попадают в кровяное русло и оседают в том числе и на створках клапанов сердца. Это может привести к сердечным порокам, — пояснил специалист.
Особенно опасен кариес у детей. Как отметил Опарин, воспаление у них развивается стремительно и может закончиться трагически. Известны случаи, когда ребенок погиб из-за того, что инфекция из зуба попала в кровь.
По словам врача, у взрослых осложнения от кариеса развиваются медленнее, но ослабленный иммунитет делает процесс куда опаснее. Стоматолог советует не игнорировать даже мелкие проблемы с зубами.
— Если он ослаблен, то осложнения стремительны — из пульпита в периодонтит, периостит, остеомиелит (воспаление костной ткани), что тоже может привести к летальному исходу. Такие случаи в современном мире редки, но, тем не менее, происходят, — заключил медик.