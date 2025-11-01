Специалист рассказал, как налет на зубах может разрушить сердце

Даже обычный кариес или зубной налет могут привести к серьезным последствиям вплоть до проблем с сердцем и смерти. Вредные бактерии изо рта способны попасть в кровь и осесть на клапанах сердца, вызывая тяжелые заболевания. Об этом KP.RU рассказал врач-ортодонт международного класса, основатель и главный врач одной из столичных стоматологий Андрей Опарин.