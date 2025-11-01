Золотой унитаз под названием «Америка» продадут на аукционе за баснословную сумму

Всего скульптор создал два золотых унитаза. В 2019 году один из них украли из дворца Бленхейм (родовое гнездо экс-премьер Британии Уинстона Черчилля) в Оксфордшире (Англия), где оно выставлялось по договору аренды с Музеем Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке (США). В 2025 году трое местных жителей были осуждены за кражу. Произведение современного искусства так и не найдено. Власти предполагают, что его переплавили.