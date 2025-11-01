Стало известно, заблокируют ли Telegram и WhatsApp* в Новосибирске 1 ноября

При этом утверждать что-либо наверняка было бы преждевременно. Подобный исход событий считается возможным, но он ещё не является неизбежным.
Однако 1 ноября пользователи снова жаловались на перебои в работе мессенджеров WhatsApp* и Telegram.
Данные с платформы Downdetector показывают, что за последний час больше всего жалоб на нестабильный доступ к мессенджерам поступило из Москвы, а также из Тульской, Свердловской и Ленинградской областей. Основные проблемы, на которые указывали пользователи — это отказ мобильных приложений, сбои в получении оповещений и общий сбой.
Напомним, что ранее стало известно, что российским операторам было поручено прекратить обслуживание SMS и звонков для новых пользователей со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp*. Об этом сообщил Telegram-канал «Код Дурова», ссылаясь на источник на телеком-рынке, издание РБК также подтвердило эту информацию со ссылкой на источник в отрасли информационной безопасности.
Стоит отметить, что Telegram в прошлом уже использовал различные способы для подтверждения номера, включая рассылку кодов на электронную почту. Но процедура регистрации нового аккаунта все равно требует подтверждения через SMS или звонок, что может создать определенные трудности.
В условиях периодически возникающих сбоев в работе данных мессенджеров специалисты советуют позаботиться о запасных каналах связи, обратив взгляд на отечественные программные продукты.
* принадлежит Meta Platforms Inc., признанной в РФ экстремистской организацией.