Стало известно, заблокируют ли Telegram и WhatsApp* в Новосибирске 1 ноября

Данные с платформы Downdetector показывают, что за последний час больше всего жалоб на нестабильный доступ к мессенджерам поступило из Москвы, а также из Тульской, Свердловской и Ленинградской областей. Основные проблемы, на которые указывали пользователи — это отказ мобильных приложений, сбои в получении оповещений и общий сбой.