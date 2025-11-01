Новые законы начали действовать в Новосибирской области с 1 ноября

Что касается количества сим-карт, то по новым правилам их на одного человека может быть зарегистрировано не более 20. Это могут быть как личные, так и корпоративные. Если сим-карт больше, то операторы обязаны прекратить обслуживание по всем оформленным на абонента номерам. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.