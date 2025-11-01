Новые законы начали действовать в Новосибирской области с 1 ноября

Каждый месяц в России вступают в силу новые законы. Они распространяют свое действие на все регионы страны, в том числе и на Новосибирскую область. Так, с 1 ноября вступает в силу новый порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц, а также ограничивается количество сим-карт на одного человека.
Как сообщили в пресс-службе ФНС России, теперь налоговая задолженность будет взыскиваться как во внесудебном, так и в судебном порядке. Все зависит от того, согласен налогоплательщик с суммой налога или же нет. Раньше же этот долг взыскивался только по решению суда.
Что касается количества сим-карт, то по новым правилам их на одного человека может быть зарегистрировано не более 20. Это могут быть как личные, так и корпоративные. Если сим-карт больше, то операторы обязаны прекратить обслуживание по всем оформленным на абонента номерам. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.