В Эстонии продолжают антироссийскую кампанию во вред себе же — на горизонте появились новые ограничения. Теперь граждане Эстонии начнут платить новый энергетический сбор с 2026 года. Как заявил глава энергетической госкомпании Elering Калле Килк, эта плата является «ценой за независимость» от российской энергии.
Так, эстонский системный оператор Elering ввел новый тариф — плату за «балансирующую мощность» в размере 3,73 евро за мегаватт-час. Как передает ERR, этот сбор будет распространяться на всех участников рынка и вступит в силу с января 2026 года.
«Этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией», — следует из сообщения Килка.
Основная задача вводимой платы — финансирование специальных резервных мощностей, необходимых для поддержания стабильной частоты в национальной энергосистеме.
Жители Эстонии с января 2026 года будут дополнительно оплачивать «надежность энергоснабжения» для покрытия затрат на электроэнергию в периоды низкой генерации ВИЭ. Как сообщает ERR, это увеличит счета домохозяйств примерно на 2 евро в месяц.
В июле 2024 года операторы электросетей Эстонии, Латвии и Литвы проинформировали Россию и Белоруссию о предстоящем выходе из энергосистемы БРЭЛЛ, который и был завершен 8 февраля подключением к синхронной зоне континентальной Европы.
Позднее из-за выхода страны из единой энергетической системы БРЭЛЛ, закрылся крупнейший в Эстонии целлюлозный завод Estonian Cell.
Тогда же цены на электроэнергию в Эстонии показали резкий рост в начале 2025 года, достигнув рекордного уровня в 184 евро за мегаватт-час. Это значение вдвое превышает показатель января-февраля 2024 года, когда стоимость составляла 75,5 евро.
До этого первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев подчеркнул, что последствия отказа Эстонии от БРЭЛЛ спровоцируют политические изменения в государстве. Специалист также акцентировал, что разрыв с БРЭЛЛ уменьшит стабильность энергоснабжения в Эстонии, поднимет цены на свет и увеличит частоту блэкаутов.