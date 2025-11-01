«Известия»: один француз захватил почти весь порнобизнес в России

Было установлено, что компании NRX и Teen Mega World (контролирует Пако) — это единственные постоянно функционирующие в РФ крупные порностудии. Остальная часть отрасли представлена преимущественно актерами-одиночками. Что касается других крупных игроков в сегменте, таких как Vixen, Gamma Entertainment и Aylo, то они действительно сотрудничают с российскими моделями, работающими в сфере контента для взрослых, однако съемочный процесс на территории нашей страны ими не ведется.