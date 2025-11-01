Морозы ниже −20 градусов обрушатся на ХМАО

Синоптики обещают небольшие осадки в виде снега. Ветер северного направления будет дуть со скоростью 4−9 м/с. Морозы начнутся в округе накануне — 2 ноября ночью похолодает до −8, −13, местами до −20, а днем — до −2, −7, местами до −12 градусов. В Нижневартовском районе ожидается сильный снегопад. Ветер все также будет северного направления.