Морозы ниже −20 градусов обрушатся на ХМАО

Ночью морозы местами усилятся до −23 градусов.
На территории ХМАО в ночь 3 ноября столбики термометров упадут до −23 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В ХМАО ночью 3 ноября прогнозируется температура −9, −14 градусов, местами до −23. Днем ожидается потепление до −3, −8 градусов, местами до −15», — сообщается на сайте управления.
Синоптики обещают небольшие осадки в виде снега. Ветер северного направления будет дуть со скоростью 4−9 м/с. Морозы начнутся в округе накануне — 2 ноября ночью похолодает до −8, −13, местами до −20, а днем — до −2, −7, местами до −12 градусов. В Нижневартовском районе ожидается сильный снегопад. Ветер все также будет северного направления.
По данным сервиса Gisneteo, в Сургуте в эти дни ожидается −7, −11 градусов, небольшой снег и ветер 9−10 м/с. В Ханты-Мансийске температура воздуха опустится до −6, −11, ветер — 8 м/с и небольшой снег прогнозируется 2 ноября. В Нижневартовске синоптики обещают −5, −12 градусов, небольшой снег и ветер 6−9 м/с.