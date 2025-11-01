Россиянам объяснили, как не нарваться на заниженную пенсию

«Вместе с ним стоит подать в Социальный фонд России отдельное обращение с просьбой указать, какие периоды стажа и какие суммы заработка учтены при расчете, а также уточнить, какие документы можно предоставить дополнительно. Это не формальность, а юридически значимый шаг: экземпляр с подписью сотрудника фонда станет доказательством, что вы своевременно заявили свои права», — пояснил депутат «Парламентской газете». По его словам, если позднее выяснится, что СФР не учел часть стажа или заработка, можно взыскать недоплаченное за весь период с момента назначения пенсии.