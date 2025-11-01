Россиянам объяснили, как не нарваться на заниженную пенсию

Отдельное заявление станет доказательством, что заявление о своих правах было сделано в установленные сроки.
Будущим пенсионерам, оформляя пенсию, необходимо подавать в Социальный фонд России отдельное заявление с просьбой указать, какие периоды стажа и суммы заработка учтены при расчете пенсии. Это станет доказательством, что заявление о своих правах было сделано в установленные сроки, рассказал член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«Вместе с ним стоит подать в Социальный фонд России отдельное обращение с просьбой указать, какие периоды стажа и какие суммы заработка учтены при расчете, а также уточнить, какие документы можно предоставить дополнительно. Это не формальность, а юридически значимый шаг: экземпляр с подписью сотрудника фонда станет доказательством, что вы своевременно заявили свои права», — пояснил депутат «Парламентской газете». По его словам, если позднее выяснится, что СФР не учел часть стажа или заработка, можно взыскать недоплаченное за весь период с момента назначения пенсии.
Говырин отметил, что судебная практика показывает: суды в таких ситуациях поддерживают пенсионеров, если фонд не разъяснил порядок подтверждения стажа и заработка. При наличии заявления с отметкой о приеме ответственность за ошибки ложится на Социальный фонд. Закон предусматривает, что невыплаченные по вине фонда суммы подлежат выплате без ограничений по срокам. Депутат подчеркнул, что простое заявление, поданное при оформлении, может защитить доход пенсионера на годы вперед.
Ранее выявлялись проблемы с учетом периодов трудового стажа и размеров заработка. Это может привести к недоплатам пенсионерам, которые впоследствии могут быть возмещены только через судебное разбирательство.