Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске ограничат движение ради большого праздника

Главная площадь города готовится к фестивалю ко Дню народного единства.

Источник: Онлайн-камера Хабаровск

С сегодняшнего дня — 1 ноября, в Хабаровске начались временные ограничения движения. Парковка у площади имени Ленина со стороны улицы Пушкина будет перекрыта до 7:00 утра 7 ноября.

4 ноября, в день праздника, с 7:00 до 17:30 перекроют улицу Гоголя — от Уссурийского бульвара до Муравьёва-Амурского.

Ограничения связаны с подготовкой к большому народному празднику, который пройдёт на центральной площади города, — сообщает телеграм-канал «Сводка Хабаровск».

С 12:00 до 17:00 здесь будут работать тематические площадки, пройдут фестивали, а все желающие смогут попробовать солдатскую кашу, царскую уху и выпечку от хабаровских ресторанов.

Гостей ждут концерты, мастер-классы и атмосфера единения, ради которой хабаровчане каждый год собираются в сердце города.