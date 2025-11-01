В Хабаровске ограничат движение ради большого праздника

С сегодняшнего дня — 1 ноября, в Хабаровске начались временные ограничения движения. Парковка у площади имени Ленина со стороны улицы Пушкина будет перекрыта до 7:00 утра 7 ноября.
4 ноября, в день праздника, с 7:00 до 17:30 перекроют улицу Гоголя — от Уссурийского бульвара до Муравьёва-Амурского.
Ограничения связаны с подготовкой к большому народному празднику, который пройдёт на центральной площади города, — сообщает телеграм-канал «Сводка Хабаровск».
С 12:00 до 17:00 здесь будут работать тематические площадки, пройдут фестивали, а все желающие смогут попробовать солдатскую кашу, царскую уху и выпечку от хабаровских ресторанов.
Гостей ждут концерты, мастер-классы и атмосфера единения, ради которой хабаровчане каждый год собираются в сердце города.