Стало известно, когда в ноябре установится снежный покров в Кургане. Скрин

Теплая погода откладывает приход зимы в Курган.
Устойчивый снежный покров в Кургане, по предварительным прогнозам, установится только во второй половине ноября. Этому будут предшествовать смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега в первой половине месяца. Об этом сообщает метеорологический канал.
Прогноз температуры на 15 суток для Кургана.
«С 5 по 12 ноября ожидаются смешанные осадки — дождь, снег и мокрый снег. Устойчивый снежный покров, по предварительным прогнозам, начнет формироваться только во второй половине ноября», — сообщает telegram-канал «Погода 45».
Синоптики отмечают, что первая половина ноября в Кургане в целом будет теплой. Средняя температура воздуха составит −1 градус, что на 3 градуса выше климатической нормы. Кратковременное похолодание до −14 градусов прогнозируется лишь 3−4 ноября. Вторая половина месяца также ожидается теплее обычного с вероятностью 70−80%. Кроме того, прошедший октябрь в городе был сухим, но с температурой, близкой к норме.
Ранее синоптики прогнозировали установление устойчивого снежного покрова в Кургане в начале ноября — 8−9 числа, что соответствует многолетним срокам. Однако теплая осень, включая сухой октябрь с температурой, близкой к норме, сдвигает сроки формирования снежного покрова на более поздний период. Климатическая зима в регионе обычно начинается 30 октября, но в этом году переход к зимним условиям произойдет позже обычного.