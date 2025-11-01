Стало известно, когда в ноябре установится снежный покров в Кургане. Скрин

Синоптики отмечают, что первая половина ноября в Кургане в целом будет теплой. Средняя температура воздуха составит −1 градус, что на 3 градуса выше климатической нормы. Кратковременное похолодание до −14 градусов прогнозируется лишь 3−4 ноября. Вторая половина месяца также ожидается теплее обычного с вероятностью 70−80%. Кроме того, прошедший октябрь в городе был сухим, но с температурой, близкой к норме.