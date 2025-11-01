Детский сад в Хабаровске получил предостережение от Россельхознадзора

В Хабаровске Россельхознадзор вынес предостережение детскому саду за нарушение ветеринарных требований. С февраля 2023 по октябрь 2025 года в системе «Меркурий» накопилось 805 непогашенных ветеринарных сопроводительных документов. Это означает, что детский сад принимал продукты без подтверждения их безопасности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По правилам, такие документы нужно гасить в течение суток после получения товара. Несоблюдение сроков может привести к нарушению контроля над качеством и безопасностью поставляемых продуктов.
«Учреждению выдано предостережение и предписано устранить нарушения», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
С начала года Россельхознадзор уже вынес 75 подобных предостережений образовательным и социальным учреждениям Хабаровского края.