Россиянам напомнили о необходимости оплатить имущественные налоги до 1 декабря

Федеральная налоговая служба (ФНС) рассылает уведомления об уплате налогов по почте или в электронном виде через личный кабинет на портале «Госуслуги». В уведомление включена информация о транспортном, земельном налогах, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ с доходов, по которым налог не был удержан в прошлом году.