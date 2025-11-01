Россиянам напомнили о необходимости оплатить имущественные налоги до 1 декабря

Владельцам земельных участков, недвижимости и транспортных средств в России необходимо до 1 декабря 2025 года оплатить имущественные налоги за 2024 год. Об этом напомнила налоговый консультант Оксана Мучараева.
Федеральная налоговая служба (ФНС) рассылает уведомления об уплате налогов по почте или в электронном виде через личный кабинет на портале «Госуслуги». В уведомление включена информация о транспортном, земельном налогах, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ с доходов, по которым налог не был удержан в прошлом году.
Размеры налогов могут варьироваться в зависимости от региона, а также изменяться в связи с переоценкой кадастровой стоимости недвижимости и наличием налоговых льгот у собственников, передает РИА Новости.
Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что пенсионерам следует своевременно подавать заявления, чтобы оформить меры федеральной и региональной поддержки.
Также глава Соцфонда РФ Сергей Чирков рассказал, что средний размер пенсий по старости в 2026 году по сравнению с 2025 годом вырастет почти на две тысячи рублей.