В трёх российских аэропортах ввели ограничения на полёты

Ранее ограничения были введены в аэропорту Калуги. Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее аэропорт в Берлине на два часа парализовал неопознанный дрон. В октябре аналогичные инциденты фиксировались в Мюнхене и на севере Германии: тогда там также ограничивали полёты после появления неопознанных БПЛА.
