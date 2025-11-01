Ричмонд
В трёх российских аэропортах ввели ограничения на полёты

В трёх аэропортах России — Пензе, Самаре (Курумоч) и Саратове (Гагарин) — введены временные ограничения на приём и отправление воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Источник: Life.ru

Ранее ограничения были введены в аэропорту Калуги. Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее аэропорт в Берлине на два часа парализовал неопознанный дрон. В октябре аналогичные инциденты фиксировались в Мюнхене и на севере Германии: тогда там также ограничивали полёты после появления неопознанных БПЛА.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

