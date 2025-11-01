Совладелец «Суперметалла» Васекин приговорен к пяти годам колонии

Вместе с Васекиным был осужден его подчиненный Сергей Перельман, получивший 3,5 года колонии и аналогичный штраф. По версии следствия, они продали бизнес-партнеру Алексею Братченко долю в компании за 52 млн рублей, но актив не передали. Защита утверждает, что деньги предназначались для инвестиций в другой проект, который не был запущен из-за начавшегося расследования. Второе обвинение касалось нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов по контрактам с иностранными компаниями. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего на 52 млн рублей. Адвокат осужденного уже подал апелляционную жалобу на приговор.