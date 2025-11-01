Вылет рейса из Новосибирска в Эльгу задержали более чем на 12 часов. Борт должен был подняться в небо еще в 04:10, однако сейчас вылет планируется в 16:50. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло аэропорта Толмачево.