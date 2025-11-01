Хабаровские чирлидерши показали сплав красоты и грации

Хабаровск принял спортивный фестиваль «ДВ Опен», собравший рекордные 615 участников из разных уголков региона, включая десять муниципальных образований Хабаровского края и Приморье. Как сообщает информагентство «Хабаровский край сегодня», серьезного успеха добились представители клуба «ЮНАЙМ» из Приморского края, выигравшие наибольшее количество медалей. Их соперниками были сильнейшие команды клубов «Драйв» из Комсомольска-на-Амуре и Амурска.