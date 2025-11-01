Хабаровские чирлидерши показали сплав красоты и грации

Хабаровск принял спортивный фестиваль «ДВ Опен», собравший рекордные 615 участников из разных уголков региона, включая десять муниципальных образований Хабаровского края и Приморье. Как сообщает информагентство «Хабаровский край сегодня», серьезного успеха добились представители клуба «ЮНАЙМ» из Приморского края, выигравшие наибольшее количество медалей. Их соперниками были сильнейшие команды клубов «Драйв» из Комсомольска-на-Амуре и Амурска.
Параллельно состоялись соревнования по чир спорту, охватывающие десять спортивных дисциплин. Участие приняли юные спортсменки возрастом от 8 до 18 лет. Лучшими в командном зачёте была признана сборная хабаровского клуба «Грация».
Отдельно стоит отметить успех хабаровчанок на дальневосточном фестивале по чир спорту «Осенний», который прошел в Южно-Сахалинске. Спортсмены края показали отличные результаты, завоевав четыре золотых и две бронзовых награды.
Особого внимания заслуживает выступление воспитанников клуба «Грация» Алины Дасаевой и Алины Бияновской, ставших бронзовыми призерами первенств Дальнего Востока в дисциплине «чир-фристайл-двойки». Девушки готовятся к следующим испытаниям: в ноябре они представят край на Всероссийском чемпионате в Саранске.