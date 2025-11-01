Ричмонд
Почему лекарства от гастрита не помогают: врач объяснила неожиданную причину

Иммунолог Булгакова: боль в желудке может быть признаком аллергии.

Источник: Комсомольская правда

Когда после еды начинает жечь и болеть в желудке, большинство людей подозревают гастрит. Но, как выяснилось, похожие симптомы может вызывать вовсе не болезнь желудка, а аллергическая реакция на еду. Врач аллерголог-иммунолог медицинского центра «Синай» Марина Булгакова рассказала KP.RU, как отличить одно от другого.

— Аллергический или эозинофильный гастрит (эзофагит) — это воспалительное заболевание пищевода, желудка и нередко тонкого кишечника, которое провоцируют антигены каких-либо пищевых продуктов. Обычно у таких пациентов есть генетическая предрасположенность к аллергическим или атопическим заболеваниям, — пояснила Булгакова.

По словам специалиста, пищевую непереносимость часто путают с отравлением или обычным гастритом. На эзофагит указывают боль в верхней части живота, изжога, вздутие, слабость, тошнота и даже кашель после еды. При этом стандартное лечение приносит лишь временное облегчение, потому что устраняет не причину, а последствия воспаления.

Врач добавила, что диагностировать такую аллергию непросто. Анализы и аллергопробы не всегда дают точный результат. Поэтому важно обращать внимание на повторяющиеся симптомы и на то, что лекарства «от гастрита» не помогают. В этом случае врач может заподозрить именно эозинофильный гастрит и направить пациента к аллергологу.