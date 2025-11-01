Почему лекарства от гастрита не помогают: врач объяснила неожиданную причину

По словам специалиста, пищевую непереносимость часто путают с отравлением или обычным гастритом. На эзофагит указывают боль в верхней части живота, изжога, вздутие, слабость, тошнота и даже кашель после еды. При этом стандартное лечение приносит лишь временное облегчение, потому что устраняет не причину, а последствия воспаления.