В аэропортах Пензы, Самары и Саратова временно ограничили полеты

Ограничения в нескольких аэропортах России введены для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) на ночь 1 ноября ввело временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в шести российских аэропортах. В частности, ограничения коснулись аэропортов Пензы, Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин).

Официальный представитель ведомства Артём Кореняко пояснил, что эти меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность полётов.

«Для обеспечения безопасности полетов в данных аэропортах временно ограничен прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном сообщении.

В сообщении Росавиации подчёркивается, что ограничения временные и направлены на поддержание высокого уровня безопасности как в воздухе, так и на земле.

Известно, что вечером 31 октября в Краснодарском крае объявили об угрозе беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим аэропорт Краснодара также временно приостановил свою работу.