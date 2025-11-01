В аэропортах Пензы, Самары и Саратова временно ограничили полеты

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) на ночь 1 ноября ввело временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в шести российских аэропортах. В частности, ограничения коснулись аэропортов Пензы, Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин).
Официальный представитель ведомства Артём Кореняко пояснил, что эти меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность полётов.
«Для обеспечения безопасности полетов в данных аэропортах временно ограничен прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном сообщении.
В сообщении Росавиации подчёркивается, что ограничения временные и направлены на поддержание высокого уровня безопасности как в воздухе, так и на земле.
Известно, что вечером 31 октября в Краснодарском крае объявили об угрозе беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим аэропорт Краснодара также временно приостановил свою работу.