Стал известен график работы поликлиник Новосибирска в праздничные дни с 1 по 4 ноября

Поликлиники перейдут на режим выходного дня.

Источник: Om1 Новосибирск

В предстоящие праздничные выходные, приуроченные ко Дню народного единства, изменится график работы медицинских учреждений Новосибирской области.

Суббота, 1 ноября, будет рабочим днём. А с 2 по 4 ноября поликлиники и поликлинические отделения будут принимать пациентов по графику выходного дня — с 9:00 до 15:00.

Записаться на приём можно несколькими способами:

по телефону Единой регистратуры 122; через портал Госуслуг; на сайте reg.nso.ru; через медицинский чат-бот «Моё здоровье НСО».

В Новосибирске круглосуточно будут работать травмпункты по адресам:

ул. Серебренниковская, 42; пр. Дзержинского, 44; 2-й пер. Пархоменко, 7; ул. Героев Революции, 5; ул. Зорге, 47/1; ул. Мухачёва, 5/4; ул. А. Невского, 9.

«Круглосуточно с острой зубной болью можно обратиться в Клиническую стоматологическую поликлинику № 3 (ул. Петухова, 20) и в Новосибирскую областную стоматологическую поликлинику (ул. Театральная, 46)», — уточнили в минздраве.