Новосибирская «Сибирь» уступила «Автомобилисту» с разгромным счётом

«Мы сыграли более-менее период, можно отметить игру в меньшинстве, а остальное — нам дали пинка по одному месту. В этой ситуации нужно смотреть, что мы из себя представляем: команду или как группу собравшихся хоккеистов, вышедших провести 60 минут. Есть огромные претензии к ряду игроков, хотя на листе команда с именами. Нужно выполнять то, что им говорят. Когда не выполняешь игровое задание, расплата приходит быстро», — сказал наставник новосибирского клуба.