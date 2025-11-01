Новосибирская «Сибирь» уступила «Автомобилисту» с разгромным счётом

Хоккеисты новосибирской «Сибири» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против екатеринбургского «Автомобилиста». Встреча прошла 31 октября на арене «УГМК» и завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев.
Первый гол в матче на 13-й минуте забросил защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер. Через десять минут новосибирец Егор Аланов сравнял счёт. Однако вскоре игра полностью перешла под контроль «Автомобилиста».
На 28-й минуте Максим Денежкин вывел «Автомобилист» вперёд, а уже через две минуты Артём Каштанов увеличил преимущество. Спустя несколько секунд Кёртис Волк сделал счёт 4:1. До конца второго периода хозяева ещё раз отличились — шайбу забросил Брукс Мэйсек.
В третьем периоде «Автомобилист» не сбавил темп. В конце Роман Горбунов оформил дубль, установив окончательный счёт — 7:1.
Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев после игры отметил, что команда провела неудачный матч и не справилась с выполнением установок:
«Мы сыграли более-менее период, можно отметить игру в меньшинстве, а остальное — нам дали пинка по одному месту. В этой ситуации нужно смотреть, что мы из себя представляем: команду или как группу собравшихся хоккеистов, вышедших провести 60 минут. Есть огромные претензии к ряду игроков, хотя на листе команда с именами. Нужно выполнять то, что им говорят. Когда не выполняешь игровое задание, расплата приходит быстро», — сказал наставник новосибирского клуба.