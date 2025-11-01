Ричмонд
Медучреждения Хабаровского края перешли на праздничный режим работы

Некоторые больницы будут принимать пациентов круглосуточно.

Источник: Freepik

С 1 по 4 ноября поликлиники и больницы Хабаровского края будут работать по изменённому графику, — сообщает телеграм-канал Минздрава Хабаровского края.

1 ноября — обычный рабочий день, 2 ноября — выходной, 3 ноября — приём по графику субботы дежурными бригадами, 4 ноября — нерабочий праздничный день.

Круглосуточно в крае будут работать травмпункты.

В больнице имени профессора Владимирского на Волочаевской, 10Б помогут при переломах, вывихах, ожогах и порезах.

Детей примут в травмпункте Детской краевой больницы имени Пиотровича на Прогрессивной, 6.

С черепно-мозговыми травмами и ожогами взрослых и детей ждут в краевой больнице № 2 имени Владимирцева (Павловича, 1Б).

Травмы глаз лечат в Городской клинической больнице имени Войно-Ясенецкого (Тихоокеанская, 213).

С повреждениями челюстно-лицевой области принимают в краевой больнице имени Сергеева (Краснодарская, 9).

Напоминаем: единая горячая линия по происшествиям — 122, работает ежедневно с 08:00 до 18:00.