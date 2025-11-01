Ричмонд
Российской туристке вынесли приговор в Южной Корее за поджог тополиного пуха

Южнокорейский суд вынес обвинительный приговор российской туристке за умышленный поджог тополиного пуха в сеульском парке.

Южнокорейский суд вынес обвинительный приговор российской туристке за умышленный поджог тополиного пуха в сеульском парке. Согласно информации, распространенной телеканалом YTN, Восточный окружной суд Сеула признал гражданку России виновной в совершении правонарушения, которое привело к масштабному пожару на территории 500 квадратных метров.

Инцидент произошел 11 июня, когда женщина в возрасте 20−30 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подожгла скопление тополиного пуха с помощью зажигалки. Суд установил, что подсудимая действовала осознанно, понимая легковоспламеняемость материала, но руководствовалась «любопытством». После возникновения возгорания туристка не стала вызывать экстренные службы и покинула место происшествия.

В ходе судебного заседания было отмечено, что пожар создал серьезную угрозу общественной безопасности, учитывая сухую погоду и наличие горючих материалов в парке. Суд приговорил гражданку России к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, подчеркнув, что своими действиями она подорвала общественную безопасность.

Ранее сообщалось, что хуситы отправят под суд более 40 сотрудников ООН.

