Российской туристке вынесли приговор в Южной Корее за поджог тополиного пуха

Инцидент произошел 11 июня, когда женщина в возрасте 20−30 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подожгла скопление тополиного пуха с помощью зажигалки. Суд установил, что подсудимая действовала осознанно, понимая легковоспламеняемость материала, но руководствовалась «любопытством». После возникновения возгорания туристка не стала вызывать экстренные службы и покинула место происшествия.