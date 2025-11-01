Ричмонд
В метро Новосибирска 1 ноября запустят оплату по биометрии

«Оплата улыбкой» будет действовать на всех 14 станциях городской подземки.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирском метрополитене на станции «Площадь Ленина» 1 ноября состоится запуск системы оплаты проезда по биометрии. В дальнейшем «оплата улыбкой» начнет работать на всех 14 станциях городской подземки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В официальном запуске системы примет участие мэр города Максим Кудрявцев. Он проверит работу нового оборудования.

Напомним, что ранее систему оплаты проезда по биометрии планировали запустить в декабре. Чтобы это стало возможно, в городской подземке установили новое оборудование.