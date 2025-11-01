Навигация для маломерных судов закрылась почти во всём Хабаровском крае

— Выходить на воду запрещено как владельцам маломерных судов, так и рыбакам на резиновых лодках. Это смертельно опасно для жизни и здоровья людей: понижение температуры воздуха и воды может привести к обледенению корпуса лодки. В период ледообразования усиливается ветровая нагрузка, а с ней и повышается вероятность опрокидывания судна. После того, как человек оказался в ледяной воде, шансы выжить стремятся к нулю, — напоминают в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.