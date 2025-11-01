Навигация для маломерных судов закрылась почти во всём Хабаровском крае

С 1 ноября почти во всем Хабаровском крае закрылась навигация для маломерных судов, до 5 ноября возможность передвигаться по воде на катерах и лодках сохраняется только в двух субъектах — Ванинском районе и Бикинском округе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Во всех остальных районах выход на акваторию запрещен: судовладельцы должны поставить свои суда на зимнее хранение.
— Выходить на воду запрещено как владельцам маломерных судов, так и рыбакам на резиновых лодках. Это смертельно опасно для жизни и здоровья людей: понижение температуры воздуха и воды может привести к обледенению корпуса лодки. В период ледообразования усиливается ветровая нагрузка, а с ней и повышается вероятность опрокидывания судна. После того, как человек оказался в ледяной воде, шансы выжить стремятся к нулю, — напоминают в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
После закрытия навигации на воде могут находиться только патрульные группы силовых ведомств и спасательных служб.
Напомним, с 31 октября в Хабаровске завершены речные пассажирские перевозки.