Во Владивосток приехал Николай Рерих

А еще Николай Рерих — это его картины, часть из которых представлена на выставке в Приморской государственной картинной галерее. «Драгоценная старина» (0+), «Живая земля» (0+), «Тема пути» (0+), «Горы Тибета, Индии и Гималаев» (0+), «Партизаны» (0+), «Добрые травы» (0+), «Похитители огня» (0+) и другие. Если смотреть их все вместе, с разных точек и разного расстояния, приходит понимание того, что их объединяет. Присутствие света. Уходящего и возникающего, небесного и подземного, мерцающего и ровного, тайного и явного, разливающегося в пространстве всей картины. Быть может, в этом — главное предназначение выставки.