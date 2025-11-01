Во Владивосток приехал Николай Рерих

Экспозиция работ знаменитого художника Николая Рериха демонстрируется в главных анфиладах Приморской государственной картинной галереи в рамках Всероссийского выставочного проекта «Николай Рерих» (0+) с 1 ноября 2025 года до 5 апреля 2026 года. 31 октября состоялся пресс-показ (0+) и церемония открытия выставки «Николай Рерих» (0+). На мероприятиях (12+) побывали корреспонденты ИА PrimaMedia.
Художник, теоретик искусств, сценограф, философ, археолог, писатель, путешественник, общественный деятель, коллекционер, автор идеи и инициатор Пакта Рериха (12+), основатель международных культурных движений «Мир через культуру» (12+) и «Знамя Мира» (12+). Это всё о нем — Николае Константиновиче Рерихе, подарившем миру сказку о мистической, загадочной тибетской стране Шамбале, твердыне великого знания и света, стоящей с незапамятных времен в бессменном дозоре эволюции человечества.
А еще Николай Рерих — это его картины, часть из которых представлена на выставке в Приморской государственной картинной галерее. «Драгоценная старина» (0+), «Живая земля» (0+), «Тема пути» (0+), «Горы Тибета, Индии и Гималаев» (0+), «Партизаны» (0+), «Добрые травы» (0+), «Похитители огня» (0+) и другие. Если смотреть их все вместе, с разных точек и разного расстояния, приходит понимание того, что их объединяет. Присутствие света. Уходящего и возникающего, небесного и подземного, мерцающего и ровного, тайного и явного, разливающегося в пространстве всей картины. Быть может, в этом — главное предназначение выставки.
А может дело в том, что многие картины Рериха написаны древней водяной краской темпера, приготовляемой на основе сухих порошковых пигментов. Связующим веществом служат эмульсии, некогда только натуральные (разбавленный водой желток куриного яйца или цельное яйцо). Желток яйца у многих ассоциируется с солнцем. Вот вам и свет на полотнах Рериха (гипотеза, и скорей всего, ненаучная, но Рерих был художников-сказочником, значит можно).
— Потому что темпера передавала особенности чистоты цвета, перехода цветов. И как-то успокоительно, гармонично передавала внутренние переживания и характер старинных исторических сюжетов, — пояснил ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея (Санкт-Петербург) доктор искусствоведения Сергей Кривонденченков.
Собрание работ Рериха в Русском музее, конечно, одно из самых крупных. Но на первое место, по мнению Кривонденченкова, можно поставить собрание Государственного музея искусства народов Востока (Москва). Понятно, что в экспозицию выставки «Николай Рерих» во Владивостоке вошли работы из собрания Музея Востока.
Кроме того, на выставку были доставлены работы Рериха из собраний Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств (Санкт-Петербург), Государственного музея изобразительных искусства Республики Татарстан (Казань), Новосибирского государственного художественного музея, Нижегородского государственного художественного музея, Музея-института семьи Рерихов (Санкт-Петербург), Краснодарского государственного художественного музея имени Ф. А. Коваленко. На выставке можно увидеть картины Рериха, хранящиеся в фрондах Приморской государственной картинной галереи.
— Конечно, реализация такого масштабного проекта, который соединяет нашу страну здесь, на берегу Тихого океана, в нашем прекрасном солнечном городе, была бы невозможна без поддержки и деятельного участия Правительства Приморского края, Министерства культуры и архивного дела. Благодаря важному пониманию того, что такие проекты нужны Приморью, мы с вами ежегодно получаем возможность видеть у нас произведения известных русских художников, таких, как Репин, Шишкин, Васнецов, Серов и так далее. В прошлом году прошла выставка (0+) семьи Поленовых, — сказала в начале церемонии открытия директор Приморской государственной картинной галереи Алёна Даценко.
Как отметил заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края Алексей Чеблуков, данная выставка работ Николая Рериха является особой для Приморья, поскольку в ней представлено много произведений художника.
— Это был человек-подвижник, человек-искатель. То же самое хочу сказать о тех, кто сделал эту выставку. Хочется поблагодарить нашу картинную галерею и все музеи-партнеры за то, что мы можем, не покидая Дальнего Востока ходить на такие выставки, — сказал Алексей Чеблуков.
Как сообщало ИА PrimaMedia ранее, Десятые, юбилейные Дни Эрмитажа, организованные совместно Государственным Эрмитажем (Санкт-Петербург) и Приморской государственной картинной галереей по инициативе генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и при поддержке Правительства Приморского края и Министерства культуры и архивного дела Приморского края, прошли во Владивостоке и Большом Камне (выездная сессия) с 23 сентября по 30 сентября 2025 года.
В рамках X Дней Эрмитажа во Владивостоке на сессии федерального проекта «Музейные маршруты России» состоялось представление архитектурных решений будущего центра «Эрмитаж — Владивосток», который будет открыт в историческом здании на Светланской улице, 38/42. Центр должен стать новой культурной доминантой Дальнего Востока России.