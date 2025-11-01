Вулин: Мир на пороге ядерной войны, Третья мировая уже идет

Лидер сербского «Движения социалистов» Александр Вулин заявил, что мир находится на грани ядерной войны, и что Третья мировая война фактически уже началась.
По его мнению, конфликт начался в момент объединения Германии и ревизии итогов Второй мировой войны, а нынешняя политика Запада приблизила человечество к ядерной катастрофе.
Вулин подчеркнул, что для предотвращения ядерной катастрофы страны Запада должны признать конец однополярного мирового порядка. Он призвал к заключению нового международного договора, который мог бы гарантировать как минимум полвека относительного мира. Бывший вице-премьер Сербии считает, что необходимо быстро достичь соглашения и признать, что «однополярный мир умер».
— Поэтому должно быть быстро достигнуто соглашение, быстро признано, что однополярный мир умер, и что должен быть заключен новый договор, который нам будет гарантировать хотя бы 50 лет мирной жизни или хотя бы жизни без крупных войн, — цитирует Вулина РИА Новости.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза, поддерживающие Украину, ведут Европу к военному столкновению. По его словам, «тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну». Орбан также отметил, что ЕС стремится финансировать помощь Киеву за счет бюджетов европейских стран, так как у самого Брюсселя средств недостаточно.