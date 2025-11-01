Композитор и бывший концертмейстер омского драматического театра умер в Ярославле

Игорь Есипович родился в Омске, его родителями были музыканты. С детства Игорь занимался музыкой, окончил Омское музыкальное училище им. В. Я. Шебалина и факультет искусств Омского государственного университета. Его профессиональная карьера началась в 1991 году, когда его пригласили в Омский академический театр драмы в качестве концертмейстера. Через год талантливый музыкант стал заведующим музыкальной частью этого театра. Его работа в Омском театре была отмечена администрации Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства, дипломом Союза театральных деятелей РФ, почетной грамотой министерства культуры Омской области. В 2009 году Игорь Есипович был приглашен на должность заведующего музыкальной частью Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Г. Волкова, которому служил до последнего дня.