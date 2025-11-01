Композитор и бывший концертмейстер омского драматического театра умер в Ярославле

31 октября ушел из жизни композитор, музыкант-виртуоз, Игорь Есипович. Печально новостью поделились в ярославском Волковском театре, где бывший омич более пятнадцати лет трудился заведующим музыкальной частью.
Игорь Есипович родился в Омске, его родителями были музыканты. С детства Игорь занимался музыкой, окончил Омское музыкальное училище им. В. Я. Шебалина и факультет искусств Омского государственного университета. Его профессиональная карьера началась в 1991 году, когда его пригласили в Омский академический театр драмы в качестве концертмейстера. Через год талантливый музыкант стал заведующим музыкальной частью этого театра. Его работа в Омском театре была отмечена администрации Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства, дипломом Союза театральных деятелей РФ, почетной грамотой министерства культуры Омской области. В 2009 году Игорь Есипович был приглашен на должность заведующего музыкальной частью Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Г. Волкова, которому служил до последнего дня.
«Уже первая работа Игоря Марковича в Ярославле — оригинальная музыка к спектаклю “Екатерина Ивановна” Л. Андреева — была отмечена Дипломом лауреата II Областного фестиваля профессиональных театров Ярославской области. В дальнейшем как композитор И. М. Есипович создал оригинальную музыку к спектаклям “Буря” В. Шекспира, “Три сестры”, “Без названия” А. П. Чехова, “Тартюф” Мольера и многим другим, он создал музыкальное оформление десятков спектаклей», — говорится в некрологе на странице театра.
В театре отметили виртуозную игру Игоря Есиповича на клавишных, струнных, духовых инструментах, а также тот факт, что за 15 лет он стал автором музыки в более тридцати спектаклях, многие из которых были отмечены наградами различных театральных фестивалей, становились номинантами Российской театральной премии "Золотая маска.
Редакция «КП в Омске» выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Марковича Есиповича.