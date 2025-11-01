Министр просвещения Кравцов: говорить о переходе школ на 12-летку рано

Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС отметил, что решение о возможном переходе российской системы образования на 12-летний срок обучения требует серьезного анализа и широкого общественного обсуждения.
По его словам, в диалог должны быть вовлечены научное и педагогическое сообщества, эксперты в области образования и родители школьников, поскольку именно они напрямую влияют на адаптацию и качество учебного процесса.
Кравцов подчеркнул, что в последнее время Министерство внедрило единые федеральные образовательные программы и календарно-поурочное планирование, что помогло сбалансировать нагрузку на школьников и учителей. Он напомнил, что все решения о переменах принимаются лишь после глубокой оценки и обсуждения.
Министр также отметил, что обсуждение перехода к 12-летке не ново, однако оно должно проходить в тесном сотрудничестве с профильными специалистами и учитывая чувствительность системы образования к любым изменениям. Кравцов подчеркнул, что главная цель Министерства — повышение качества образования.
Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступал за увеличение срока школьного обучения с 11 до 12 лет, а также говорил о необходимости начинать обучение с шести лет.