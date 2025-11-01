Матвийчук: наёмники из Франции, Англии и Польши попали в полное окружение

В котлах в Покровске и Купянске заперты наемники из Франции, Англии, Польши и других стран, отметил в разговоре с aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«По тем данным, которыми мы сейчас располагаем, там есть англичане, французы, румыны, латиносы и поляки, конечно же», — сообщил он.
По словам эксперта, в котлах заперт разнообразный контингент, в том числе, мобилизованные украинцы, боевики теробороны и небольшое количество обученных военнослужащих ВСУ.
Ранее в военных Telegram-каналах появилась информация о том, что в Купянске российские бойцы зашли на территорию местного молочно-консервного завода.