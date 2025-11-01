Депутата Вороновского могут лишить неприкосновенности: что известно

Мандат Анатолия Вороновского был получен по федеральному избирательному округу от Краснодарского края. В парламенте он занимает должность в комитете, отвечающем за транспорт и развитие транспортной инфраструктуры. До этого он занимал должность заместителя губернатора в администрации Краснодарского края.