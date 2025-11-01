Ричмонд
Депутата Вороновского могут лишить неприкосновенности: что известно

Комиссия ГД обсудит вопрос о лишении неприкосновенности Вороновского 10 ноября.

Источник: Комсомольская правда

На заседании 10 ноября планируется рассмотреть вопрос о лишении депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского по представлению генпрокурора Александра Гуцана. Информацию подтвердил журналистам председатель профильной комиссии Отари Аршба.

Рассмотрением вопроса займется комиссия Госдумы по мандатным вопросам.

«31 октября в ГД поступило представление генпрокурора Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Вороновского. Материалы приняты комиссией для рассмотрения по существу. Комиссия в соответствии с регламентом соберется 10 ноября и определится с решением, которое будет вынесено на утверждение палаты», — передают журналисты слова Аршба.

Ранее Генпрокурор Гуцан потребовал лишить неприкосновенности депутата Госдумы Вороновского.

Было отмечено, что председатель Госдумы Вячеслав Володин, следуя регламенту, передал документы на предварительное рассмотрение в комиссию по проверке деклараций депутатов и мандатным вопросам. Параллельно он распорядился обеспечить доступ всех парламентариев к тексту представления.

Мандат Анатолия Вороновского был получен по федеральному избирательному округу от Краснодарского края. В парламенте он занимает должность в комитете, отвечающем за транспорт и развитие транспортной инфраструктуры. До этого он занимал должность заместителя губернатора в администрации Краснодарского края.

На днях сын бывшего госсекретаря Дагестана Магомед Магомедов досрочно был лишен мандата депутата парламента республики. Решение было принято по представлению прокуратуры в связи с нарушением антикоррупционных норм.

В конце июня глава Дагестана Сергей Меликов отстранил Магомед-Султана Магомедова от должности госсекретаря в связи со следствием, а затем, депутаты проголосовали за лишение мандата его сына.

Судом было доказано, что активы одного из ООО, соучредителями которого в разные периоды являлись Магомедов и родственники назначенного аудитора, приобретены коррупционным способом. На этом основании вынесено решение об обращении незаконно нажитого имущества в государственную собственность.

