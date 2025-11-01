Лимит на SIM-карты и списания без суда: что ждёт омичей в ноябре

В ноябре вступают в силу новые законы, меняются правила и маршруты транспорта. Подготовили для вас небольшую подборку.
Ограничат покупку SIM-карт.
С 1 ноября вступает в силу предельный лимит — на одного гражданина РФ может быть оформлено не более 20 телефонных номеров суммарно у всех операторов, причём учитываются и корпоративные SIM-карты. Если их больше, операторы вправе прекратить обслуживание по всем номерам абонента. Проверить количество и отказаться от номера можно как в офисах мобильных операторов, так и не выходя из дома — через «Госуслуги».
Долги будут взыскивать без суда.
Правда, только налоговые. ФНС с 1 ноября сможет списывать долги, сборы и пени прямо с карт омичей. Однако это решение можно оспорить, если в течение 30 рабочих дней подать соответствующее заявление через сайт ФНС или портал Госуслуг.
Единственное исключение — с граждан, которые являются индивидуальными предпринимателями, долги так списывать не будут.
Страховку по вкладам увеличат.
В ноябре вступят в силу поправки: по рублёвым безотзывным вкладам на срок более трёх лет (оформленным с безотзывным сберегательным сертификатом и застрахованным АСВ) лимит страхового возмещения увеличен до 2,8 млн ₽. Это отдельный лимит — стандартные 1,4 млн ₽ на обычные вклады сохраняются.
Наследников защитят от неожиданных долгов.
С 24 ноября нотариусы в наследственных делах должны в течение трёх рабочих дней запрашивать сведения о кредитной истории умершего и информировать наследников о наличии/размере долгов. Ответы приходят в электронном виде, а уведомление наследников — в течение трёх дней после получения информации. Это снижает риск «сюрпризов» с неожиданными долгами, которые переходят к наследникам.
Маршрутки дорожают.
С 1 ноября в Омске повышается стоимость поездки на 14 маршрутах с нерегулируемыми тарифами: базовая цена — 50 ₽, льготный проезд по карте «Омка» для школьников, студентов и пенсионеров — 45 ₽. Перевозчики объясняют ростом затрат на топливо, ремонт и запчасти.
Трамваи и троллейбусы изменят маршруты.
Правда, всего на одну ночь. С 22:00 1 до 6:00 2 ноября из-за аварийно-восстановительных работ на теплотрассе (перекрёсток ул. Богдана Хмельницкого и 3-я Транспортная) прекращается движение трамваев № 1, 2, 8 и троллейбуса № 15. После завершения работ движение восстановят.
Начнётся второй этап ремонта моста у Телецентра. Или нет.
До 30 ноября подрядчик должен открыть движение по правой стороне моста и начать ремонт левой. До завершения этапа сохраняются ночные полные закрытия по текущему графику (со среды на четверг и с субботы на воскресенье).
Впрочем, возможно, что дату начала второго этапа перенесут. Один раз это уже произошло: изначально «сдать» первую половину моста должны были ещё весной.