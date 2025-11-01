Лимит на SIM-карты и списания без суда: что ждёт омичей в ноябре

С 1 ноября вступает в силу предельный лимит — на одного гражданина РФ может быть оформлено не более 20 телефонных номеров суммарно у всех операторов, причём учитываются и корпоративные SIM-карты. Если их больше, операторы вправе прекратить обслуживание по всем номерам абонента. Проверить количество и отказаться от номера можно как в офисах мобильных операторов, так и не выходя из дома — через «Госуслуги».