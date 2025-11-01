Военнослужащие в Хабаровском крае учатся управлять дронами

Курс подготовки по управлению беспилотниками и противодействию им стартовал в окружных учебных центрах подготовки младших специалистов ВВО Хабаровского и Забайкальского краёв. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», военнослужащие получат знания и навыки, необходимые при выполнении боевых задач в зоне СВО.
По информации пресс-службы Восточного военного округа, в ходе теоретических занятий курсанты изучают принципы работы, навигацию, тактическое применение, а также азы технического обслуживания и работы с программной частью различных видов беспилотных летательных аппаратов.
Не забывают и про практику. Так, военнослужащие осваивают основы управления дронами, учатся обнаруживать беспилотники противника с помощью средств радиоэлектронной борьбы, работать с противодроновыми ружьями и совершенствуют навыки ведения воздушной разведки при помощи БПЛА.
Напомним, что накануне военнослужащие соединения специального назначения Восточного военного округа в Хабаровске отработали занятие по парашютно-десантной подготовке. Спецназовцы выполнили групповой прыжок с полной боевой выкладкой. При тренировке использовались парашюты Д-10.