Онищенко дал два совета, как защититься от гриппа в сезон простуд

Бывший главный санитарный врач РФ Онищенко рассказал, что поможет сохранить здоровье в период массовых заболеваний.

Источник: Аргументы и факты

Защитить человека от гриппа в сезон простуд могут прививка и ношение маски в общественных местах, предупредил в беседе с aif.ru бывший главный санитарный врач РФ, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Мы сейчас вступаем в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Поэтому нужно сделать прививку от гриппа. Сейчас привилось всего 47 миллионов человек. Это крайне недостаточно. Также в общественных местах при необходимости нужно надевать защитные маски», — подчеркнул специалист.

Онищенко отметил, что маски не защищают от заражения на 100%, но значительно снижают риски.

Специалисты выделяют также и другие меры профилактики гриппа. Среди популярных: соблюдение гигиены (регулярно мыть руки и не трогать лицо), укрепление иммунитета (сон не менее 8 часов, полноценное питание), физическая активность и прогулки на свежем воздухе.

А вот прогулок в местах массового скопления людей следует избегать, особенно в период подъема заболеваемости. Рекомендуется, например, на это время сократить использование общественного транспорта.

Ранее Онищенко оценил вероятность пандемии из-за нового коронавируса в Бразилии.