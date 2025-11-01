Онищенко дал два совета, как защититься от гриппа в сезон простуд

«Мы сейчас вступаем в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Поэтому нужно сделать прививку от гриппа. Сейчас привилось всего 47 миллионов человек. Это крайне недостаточно. Также в общественных местах при необходимости нужно надевать защитные маски», — подчеркнул специалист.