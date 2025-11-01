Онищенко дал два совета, как защититься от гриппа в сезон простуд

Защитить человека от гриппа в сезон простуд могут прививка и ношение маски в общественных местах, предупредил в беседе с aif.ru бывший главный санитарный врач РФ, эпидемиолог Геннадий Онищенко.
«Мы сейчас вступаем в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Поэтому нужно сделать прививку от гриппа. Сейчас привилось всего 47 миллионов человек. Это крайне недостаточно. Также в общественных местах при необходимости нужно надевать защитные маски», — подчеркнул специалист.
Онищенко отметил, что маски не защищают от заражения на 100%, но значительно снижают риски.
Специалисты выделяют также и другие меры профилактики гриппа. Среди популярных: соблюдение гигиены (регулярно мыть руки и не трогать лицо), укрепление иммунитета (сон не менее 8 часов, полноценное питание), физическая активность и прогулки на свежем воздухе.
А вот прогулок в местах массового скопления людей следует избегать, особенно в период подъема заболеваемости. Рекомендуется, например, на это время сократить использование общественного транспорта.
