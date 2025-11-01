Россиянам рассказали, в каких регионах ждать избыток и дефицит осадков

В ноябре количество осадков выше средних многолетних значений ожидается в Северо-Западном, Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Избыток осадков в ноябре будет отмечен на Кольском полуострове, в Мурманской, Ленинградской областях и Карелии, также на севере Урала, это Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа», — рассказал синоптик в беседе с ТАСС.
Вильфанд также подчеркнул, что в ноябре дефицит осадков ожидается в большинстве районов ЦФО и в некоторых дальневосточных регионах: на Чукотке, в Магаданской области, на Камчатке и в северо-восточной части Якутии. На остальной территории России количество осадков будет соответствовать средним многолетним значениям.
Накануне Вильфанд спрогнозировал, что теплые погодные условия в Москве продлятся до начала следующей недели, при этом похолодания не ожидается.