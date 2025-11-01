Россиянам рассказали, в каких регионах ждать избыток и дефицит осадков

Вильфанд также подчеркнул, что в ноябре дефицит осадков ожидается в большинстве районов ЦФО и в некоторых дальневосточных регионах: на Чукотке, в Магаданской области, на Камчатке и в северо-восточной части Якутии. На остальной территории России количество осадков будет соответствовать средним многолетним значениям.