Россиянам рассказали, в каких регионах ждать избыток и дефицит осадков

Синоптик Вильфанд: в ноябре избыток осадков ожидается в четырех округах РФ.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре количество осадков выше средних многолетних значений ожидается в Северо-Западном, Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Избыток осадков в ноябре будет отмечен на Кольском полуострове, в Мурманской, Ленинградской областях и Карелии, также на севере Урала, это Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа», — рассказал синоптик в беседе с ТАСС.

Вильфанд также подчеркнул, что в ноябре дефицит осадков ожидается в большинстве районов ЦФО и в некоторых дальневосточных регионах: на Чукотке, в Магаданской области, на Камчатке и в северо-восточной части Якутии. На остальной территории России количество осадков будет соответствовать средним многолетним значениям.

Накануне Вильфанд спрогнозировал, что теплые погодные условия в Москве продлятся до начала следующей недели, при этом похолодания не ожидается.

