Нечестивый поступок: в Гранаде пропали драгоценности с образа Богоматери

Стоит отметить, что церковь Санта-Крус-ла-Реаль уже не в первый раз сталкивается с подобными случаями — за последнее время здесь произошло около двадцати краж. Национальная полиция продолжает работу, изучая улики и видео, чтобы установить личности преступников и привлечь их к ответственности.