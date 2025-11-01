Ричмонд
Нечестивый поступок: в Гранаде пропали драгоценности с образа Богоматери

El Espanol: из храма в испанской Гранаде похитили украшения с образа Девы Марии.

Источник: Комсомольская правда

В испанской Гранаде в церкви Санта-Крус-ла-Реаль произошла кража ювелирных украшений с образа Девы Марии Розария. Об этом сообщила газета El Espanol, ссылаясь на свои источники.

Братство Розария Гранады уточнило, что украденные украшения были личными пожертвованиями прихожан. В организации рассказали, что об инциденте уже уведомлена судебная полиция, с которой «Братство» активно сотрудничает. По их словам, видеозаписи с камер наблюдения помогут установить детали происшествия.

Камеры зафиксировали двух мужчин с открытыми лицами, которые беспрепятственно вошли в храм, подошли к часовне и похитили драгоценности. При этом сама статуя осталась невредимой, хотя моральный ущерб для прихожан значителен.

Стоит отметить, что церковь Санта-Крус-ла-Реаль уже не в первый раз сталкивается с подобными случаями — за последнее время здесь произошло около двадцати краж. Национальная полиция продолжает работу, изучая улики и видео, чтобы установить личности преступников и привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось о случае, когда в Ивановской области ограбили храм. Злоумышленники взломали дверь, сработала сигнализация, и охранник успел заблокировать выход. Однако преступникам удалось выломать другую дверь и скрыться с церковной утварью и ювелирными изделиями, пожертвованными прихожанами.