Врач раскрыла, почему один зубчик чеснока в день полезен для сердца

Чеснок давно известен как продукт, который полезен для здоровья. Даже небольшой зубчик чеснока в день способен поддерживать сердце и сосуды в тонусе. Об этом KP.RU рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.
— Чеснок содержит аллицин, который способствует выведению «плохого» холестерина. А экстракт чеснока помогает предотвратить образование сгустков крови. Благодаря этому снижается риск возникновения тромбов в сосудах и предотвращается развитие сердечно-сосудистых заболеваний, — объяснила эксперт.
Специалист пояснила, что чеснок также помогает безопасно расширять кровеносные сосуды, что способствует снижению давления. Регулярное употребление этого продукта улучшает текучесть крови и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
— Австралийские ученые, проведя 11 исследований, установили: вещества, содержащиеся в чесноке, способны безопасно расширять кровяные сосуды, а значит и снижать давление, — уточнила диетолог.
Для нормализации кровяного давления достаточно одного зубчика свежего чеснока в день. При этом такой режим нужно соблюдать ежедневно в течение 3−5 месяцев.