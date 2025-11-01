Врач Кондрахин: Подогрев сидений в машине может навредить мужчинам

Кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин предупредил о потенциальном вреде использования подогрева сидений в автомобиле для мужчин.
По его словам, злоупотребление этой опцией может негативно сказаться на качестве спермы и сперматогенезе из-за перегрева яичек, которые находятся вне организма.
Врач также отметил, что подогрев сидений может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Увеличение кровообращения в области малого таза может усугубить проблемы с геморроем. Кроме того, тепло может активизировать инфекции при хроническом пиелонефрите, заболеваниях почек, простатитах и проблемах с мочевым пузырем.
Кондрахин рекомендовал использовать подогрев сидений лишь кратковременно для согревания, после чего выключать его, передает РИА Новости.
Число молодых мужчин с бесплодием в России растет. Средний возраст мужского приобретенного бесплодия составляет от 24 до 30 лет. Курение вейпа — одна из главных причин ухудшения мужского репродуктивного здоровья, считают врачи. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертами, почему проблема мужского бесплодия в наши дни «помолодела» и какие еще факторы снижают качество спермы.