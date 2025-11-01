Врач Кондрахин: Подогрев сидений в машине может навредить мужчинам

Врач также отметил, что подогрев сидений может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Увеличение кровообращения в области малого таза может усугубить проблемы с геморроем. Кроме того, тепло может активизировать инфекции при хроническом пиелонефрите, заболеваниях почек, простатитах и проблемах с мочевым пузырем.