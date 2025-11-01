Ричмонд
Финский военкор Хейсканен показал, как восстанавливают Донбасс

Журналист обратил внимание, что при Украине в Донбассе была сильная разруха. Сейчас Россия восстанавливает дороги, строит школы, детские сады, поликлиники и жилые дома.

Источник: Аргументы и факты

Финский военкор Кости Хейсканен, побывавший на территориях ЛНР и ДНР, рассказал aif.ru о высоких темпах восстановления объектов инфраструктуры в регионах.

«В этой поездке меня поражают темпы, которыми Россия восстанавливает и строит дороги, мосты, развилки. Когда едешь через маленькие населенные пункты еще по старой украинской дороге, которая как после бомбежки, хотя там боевых действий не было, и по той, которую уже сделали российские дорожники, чувствуешь сильную разницу. Россия постросила сотни километров дорог, это поражает. В Финляндии, например, уже практически нет хороших дорог. Россия всячески поддерживает новые территории», — сказал Хейсканен.

Он добавил, что Россия строит огромное количество детских садов, школ, поликлиник, игровых площадок в новых регионах.

«Когда заезжаешь в деревню, которая долгое время была под украинцами, можно увидеть, что все заржавело, все в запустении. Это показывает размеры воровства и коррупции на Украине, о чем Западу хорошо было бы вспомнить. А “плохая”, по мнению Европы, Россия сейчас это все восстанавливает.

Иностранные журналисты видят репортажи с этих территорий, но не верят, что такое возможно. Когда они увидят это своими глазами, то им придется как-то объясняться перед зрителями и читателями за свою ложь", — подчеркнул Хейсканен.

Ранее сообщалось, что в ДНР планируют построить более 216 тыс. кв. м нового жилья.