В одном из округов Омска создадут новую большую парковку

Её площадь будет составлять более 380 кв. м.

Источник: Om1 Омск

В Омске была определена новая площадка для организации парковки. Она расположена в Ленинском округе, рядом с трёхэтажным зданием по адресу Красный переулок, 6.

Земельный участок, занимающий площадь 384 кв. м, планируется сдать в аренду. Распоряжение о проведении этой процедуры подписал мэр города Сергей Шелест. Департамент архитектуры и градостроительства получил задание организовать аукцион на право заключения договора аренды. Победитель аукциона обязан будет оборудовать на данном участке стоянку для автомобилей.

На данный момент дата проведения аукциона ещё не известна.