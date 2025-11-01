В одном из округов Омска создадут новую большую парковку

В Омске была определена новая площадка для организации парковки. Она расположена в Ленинском округе, рядом с трёхэтажным зданием по адресу Красный переулок, 6.
Земельный участок, занимающий площадь 384 кв. м, планируется сдать в аренду. Распоряжение о проведении этой процедуры подписал мэр города Сергей Шелест. Департамент архитектуры и градостроительства получил задание организовать аукцион на право заключения договора аренды. Победитель аукциона обязан будет оборудовать на данном участке стоянку для автомобилей.
На данный момент дата проведения аукциона ещё не известна.