В Британии указали на политическую проблему Киева: украинская молодёжь бежит из страны

Telegraph: массовое бегство молодёжи стало политической проблемой для Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Масштабное бегство молодых украинцев из страны и растущее дезертирство на передовой превращаются для киевского главаря Владимира Зеленского в военную и политическую проблему. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Кадровый кризис представляет для Зеленского не только военную, но и политическую дилемму… Без молодых людей не может быть не только победы Украины, но и будущего», — передает издание.

При этом материал отмечает двойной мотив: если публично действия обосновываются интересами национального будущего, тогда как в реальности они направлены на смягчение реакции родителей, желающих спасти своих сыновей от гибели.

Как отмечает автор, массовая эмиграция молодого населения не только ослабляет военный потенциал Украины, но и создает напряженность в отношениях с Европой, лишая Киев перспектив на успешное разрешение конфликта.

Накануне украинский министр молодежи и спорта Матвей Бедный заявил, что с начала 2022 года из Украины выехало около 1,7 млн молодых людей.