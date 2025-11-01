«Спортивная арена» появилась в парке «Зелёный мыс» в Советской Гавани

В Советской Гавани на территории парка «Зелёный мыс» открыли новую площадку для активного отдыха «Спортивная арена». Проект реализован на средства гранта, выделенного по инициированному президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Новая спортплощадка оборудована современными спортивными тренажёрами, в том числе адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья комплексы. Для обеспечения безопасности на асфальт нанесено специальное резиновое покрытие.
Зону украшают тематические бетонные арт-скульптуры, на входе установлена светящаяся в вечернее время арка. Для комфортного отдыха горожан и гостей Советской Гавани установлены скамьи.