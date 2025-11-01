«Спортивная арена» появилась в парке «Зелёный мыс» в Советской Гавани

В Советской Гавани на территории парка «Зелёный мыс» открыли новую площадку для активного отдыха «Спортивная арена». Проект реализован на средства гранта, выделенного по инициированному президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».